Αναφορές για έναν ένοπλο στο St. John’s Preparatory School στην περιοχή του Ντάνβερς, στη Μασαχουσέτη, σήμαναν συναγερμό.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία και ερευνά τους χώρους για θύματα.

Ο πρώτος έλεγχος δεν έφερε στο φως κάποια απειλή και τώρα οι αστυνομικοί ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή όλους τους χώρους για δεύτερη φορά ενώ όλοι οι μαθητές έχουν απομακρυνθεί, σε ασφαλές σημείο.

Ήδη αγχωμένοι γονείς έχουν φτάσει στο σημείο, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους καθησυχάσουν.

Quick police briefing in #Danvers @stjohnsprep police trying to update worried parents after reports of shots fired at the school. Tough situation for everyone right now. One student tells me, “I don’t know man…we all got out quick.” pic.twitter.com/wg928OA5zx