Συναγερμός σήμανε σήμερα Τετάρτη (22.2.2023) στην περιοχή Μπόλντερ του Κολοράντο των ΗΠΑ, επειδή ένας ένοπλος πήρε τηλέφωνο τις Αρχές και είπε ότι θα εισβάλλει σε Λύκειο της περιοχής με ημιαυτόματο όπλο, με αποτέλεσμα να επέμβουν αστυνομικοί και να ακυρωθούν όλα τα μαθήματα.

Ωστόσο, εξετάζεται η περίπτωση της εισβολής του ενόπλου να είναι μια κακόγουστη φάρσα, καθώς οι Αρχές επενέβησαν στο Λύκειο του Κολοράντο και απέκλεισαν τη γύρω περιοχή αλλά δεν εντόπισαν κάποιο δράστη ή τραυματίες.

Προληπτικά, όλα τα μαθήματα ακυρώθηκαν και οι μαθητές επέστρεψαν σπίτι τους με πούλμαν που πήγαν στο σχολείο για να εκκενωθεί ομαλά και γρήγορα ο χώρος. «Η κλήση ήταν πολύ τρομακτική, στο βάθος ακούγονταν πυροβολισμοί και κραυγές», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, Μάρις Χέρολντ.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ήταν πραγμτικό. Παρ’ όλα αυτά, τηρήθηκαν προληπτικά μέτρα προστασίας. «Είμαι περήφανος για την ανταπόκριση των ομάδων μας, αφού μπήκαμε στο κτίριο και το εκκενώσαμε το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Χέρολντ στις δηλώσεις του μετά το περιστατικό.

Προληπτικά μέτρα προστασίας τήρησαν και άλλα σχολεία της γύρω περιοχής. Όμως, οι πιθανότητες «δείχνουν» ότι το τηλεφώνημα ήταν μια κακόγουστη φάρσα, την οποία κατήγγειλαν πολλοί χρήστες των social media, αφού τα περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία μαστίζουν τις ΗΠΑ.

Εικόνες και βίντεο από το περιστατικό στο Κολοράντο:

Boulder High School is on lockdown today for an active shooter situation 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/X5WqhW8zZq — The Astute Galoot ™️➿ (@TheAstuteGaloot) February 22, 2023

A shelter in place alert has been sent to this area via Everbridge pic.twitter.com/JD8r4ZCcDk — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) February 22, 2023