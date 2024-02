Συναγερμός σήμανε σε κοινότητα όπου οι άνθρωποι ζουν σε τροχόσπιτα στο Κλιργουότερ της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ όταν συνετρίβη να μικρό αεροσκάφος με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα, τόσο στο αεροπλάνο όσο και μέσα στα τροχόσπιτα», δήλωσε ο Σκοτ Έλερς επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας πυροσβεστικής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων από τη συντριβή του αεροσκάφους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:00 χθες το απόγευμα τοπική ώρα (02:00 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) λίγη ώρα αφού ένα κοντινό αεροδρόμιο έλαβε μήνυμα κινδύνου από ένα αεροσκάφος το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα, πρόσθεσε ο Έλερς.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στην κοινότητα Μπέισαϊντ Γουότερς όπου οι κάτοικοι ζουν σε τροχόσπιτα και κατάφεραν να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση του αεροσκάφους.

Τουλάχιστον τρία τροχόσπιτα τυλίχθηκαν στις φλόγες και ένα τέταρτο χτυπήθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι κάτοικοι των άλλων τροχόσπιτων τα εγκατέλειψαν σώοι.

Multiple injuries reported after Beechcraft Bonanza V35 crashed into the Bayside Waters mobile home park, formerly recognized as Japanese Gardens, situated on U.S. 19 south of the Clearwater Mall at approximately 7 p.m. pic.twitter.com/9fZJE0UMUC