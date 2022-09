Νεκροί θεωρούνται και οι δέκα επιβαίνοντες του υδροπλάνου που έπεσε την Κυριακή ανοιχτά της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια πτήσης στα καναδοαμερικανικά σύνορα.

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εντοπίσει έναν νεκρό από την συντριβή του υδροπλάνου στην Ουάσινγκτον, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εννέα συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα παιδί.

Το υδροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Φράιντεϊ Χάρμπορ, στα νησιά Σαν Χουάν, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, προς το διεθνές αεροδρόμιο Τακόμα του Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν συνετρίβη κοντά στο Πάτζετ Σάουντ, βόρεια από τον προορισμό του.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν διαπιστώσει τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το Flightradar 24 το υδροπλάνο ήταν αρκετά παλιό, περίπου 55 ετών.

