ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε ο 7ος νεκρός στρατιώτης – Σκοτώθηκε από επίθεση του Ιράν στη Σαουδική Αραβία

Υπηρετούσε στο 1ο Τάγμα της 1ης Ταξιαρχίας της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (U.S Spce Force) με έδρα το Φορτ Κάρσον του Κολοράντο
Ο λοχίας Μπέντζαμιν Πένινγκτον
Ο λοχίας Μπέντζαμιν Πένινγκτον / Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

Τους 7 έχει φτάσει μέχρι στιγμής ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κοινής επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, δημοσίευσε σήμερα (09.03.2026) τα στοιχεία του έβδομου νεκρού Αμερικανού στρατιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας από πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Πρόκειται για τον 26χρονο λοχία Μπέντζαμιν Ν. Πένινγκτον με καταγωγή από το Γκλέντεϊλ της περιφέρειας Κεντάκι.

Ο Αμερικανός στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του, μετά από ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν στην στρατιωτική αεροπορική βάση Prince Sultan της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία επιχειρούσε.

 

Ο ίδιος υπηρετούσε στο 1ο Τάγμα της 1ης Ταξιαρχίας της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (U.S Spce Force) με έδρα το Φορτ Κάρσον του Κολοράντο.

