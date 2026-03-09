ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε ο 7ος νεκρός στρατιώτης – Σκοτώθηκε από επίθεση του Ιράν στη Σαουδική Αραβία

Τους 7 έχει φτάσει μέχρι στιγμής ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κοινής επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, δημοσίευσε σήμερα (09.03.2026) τα στοιχεία του έβδομου νεκρού Αμερικανού στρατιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας από πυραυλική επίθεση του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τον 26χρονο λοχία Μπέντζαμιν Ν. Πένινγκτον με καταγωγή από το Γκλέντεϊλ της περιφέρειας Κεντάκι.

The U.S. Department of Defense has identified a soldier who died of injuries sustained in an Iranian strike on the Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia on March 1, 2026, as Sgt. Benjamin N. Pennington, 26, of Glendale, Kentucky, who was assigned to 1st Space Battalion, 1st… pic.twitter.com/srlbAzESTx — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του, μετά από ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν στην στρατιωτική αεροπορική βάση Prince Sultan της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία επιχειρούσε.

BREAKING: Seventh US service member killed in Iran conflict identified as 26-year-old Sgt. Benjamin Pennington of Kentucky pic.twitter.com/67Mq4Mmi87 — Fox News (@FoxNews) March 9, 2026

Ο ίδιος υπηρετούσε στο 1ο Τάγμα της 1ης Ταξιαρχίας της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (U.S Spce Force) με έδρα το Φορτ Κάρσον του Κολοράντο.