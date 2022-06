Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα φέρεται να πέρασε στα χέρια του πρώην συντρόφου της μια γυναίκα από τις ΗΠΑ. Ο 51χρονος φέρεται να τη χτυπούσε και να τη βίαζε, ενώ την κρατούσε αιχμάλωτη επί πέντε ημέρες.

Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως αναφέρει η New York Post, ήρθε στο φως στις 8 Ιουνίου, όταν το φερόμενο θύμα εμφανίστηκε στην πόρτα ενός γείτονα γυμνή και γεμάτη μελανιές στο σώμα. Η γυναίκα – όπως προκύπτει από την έρευνα των Αρχών – κακοποιήθηκε άγρια σεξουαλικά, ξυλοκοπήθηκε, μαστιγώθηκε με καλώδιο, ενώ ο 51χρονος αρνούνταν να της δώσει φαγητό και νερό και την απειλούσε και με μαχαίρι.

Η γυναίκα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε τον 51χρονο επί πέντε χρόνια και ότι ήταν σε σχέση μαζί του. Η σχέση αυτή τελείωσε τον περασμένο μήνα. Είπε επίσης ότι στις 3 Ιουνίου πήγε στο σπίτι του όταν εκείνος προσφέρθηκε να της δώσει ναρκωτικά. Στη συνέχεια ο άντρας απαίτησε σεξ ως πληρωμή.

Με τον 51χρονο έκανε συναινετικό σεξ για μία ώρα όμως τα πράγματα, όπως υποστήριξε η γυναίκα στους αστυνομικούς, έγιναν βίαια όταν του αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί κρυφά με έναν άλλον άντρα στη διάρκεια της σχέσης τους. Τότε εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία, την κλώτσησε και «τις επόμενες ημέρες τη χτυπούσε επειδή ήταν άπιστη».

Η γυναίκα ανέφερε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά τουλάχιστον 10 φορές στη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, ενώ – όπως αναφέρει η New York Post – ο 51χρονος τη βίασε και με «πλαστικό παιχνίδι και ένα αγγούρι». Ο άντρας φέρεται να τραβούσε και φωτογραφίες της την ώρα που τη βίαζε, τις οποίες έστελνε σε φίλους της και στον πατέρα της στο Facebook.

Για να την εμποδίσει να το σκάσει, ο 51χρονος φέρεται να κοιμόταν πάνω της τη νύχτα ή σε μια πολυθρόνα που μπλόκαρε την πόρτα του υπνοδωματίου. Μετά από πέντε ημέρες κακοποίησης, τελικά κατάφερε να το σκάσει ενώ εκείνος κοιμόταν και να ζητήσει βοήθεια στο σπίτι του γείτονα.

Ο 51χρονος, σύμφωνα με την New York Post, συνελήφθη την Τετάρτη και κρατήθηκε χωρίς εγγύηση μέχρι την εξέταση της υπόθεσής του στις 26 Ιουλίου.

