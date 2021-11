Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μια γυναίκα στις ΗΠΑ επειδή… αγνόησε έναν άντρα ενώ βρίσκονταν με την φίλη της στο μετρό. Οι αμερικανικές αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ έδωσαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες για την ταυτοποίσηση των στοιχείων του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την Daily Mail, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (17/11) στο μετρό στο Μπρονξ. Ο δράστης φέρεται πλησίασε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία ήταν μαζί με την φίλη της, και την μαχαίρωσε πισώπλατα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας άγνωστος άνδρας στην πλατφόρμα πλησίασε τις δύο γυναίκες και άρχισε να προχωρά, αλλά και οι δύο τον αγνόησαν. Στη συνέχεια, έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στην πλάτη την 30χρονη. Ο δράστης, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, κατάφερε να διαφύγει αφού πήδηξε σε ένα τρένο με κατεύθυνση βόρεια 5.

Το θύμα, όπως αναφέρει η Daily Mail, στην αρχή δεν κατάλαβε ότι την είχαν μαχαιρώσει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη και έδωσαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες για την ταυτοποίσηση των στοιχείων του.

