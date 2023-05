Την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Τετάρτη (24.5.2023) ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που θα έχει με τον ιδιοκτήτη του Twitter, τον Έλον Μασκ.

Όπως αποκάλυψαν στο Reuters δύο πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων του, ο Ρον ΝτεΣάντις αναμένεται να έχει μια συζήτηση με τον Έλον Μασκ και σε αυτή θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα θεωρείται ο σημαντικότερος αντίπαλος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το χρίσμα. Η ανακοίνωσή του αναμένεται ότι θα ταρακουνήσει μια προεκλογική εκστρατεία που μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν μονόπλευρη.

Ο Έλον Μασκ αναπαρήγαγε μια ανάρτηση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου Fox News στην οποία αναφερόταν ότι η ανακοίνωση θα γίνει στις 18.00 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 01.00 την Πέμπτη ώρα Ελλάδας) σε μια συνέντευξη στο Twitter Space.

