Ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο καταρρίφθηκε πάνω από την Αλάσκα από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ σήμερα Παρασκευή (10.2.2023), μετά από εντολή του προέδρου Τζο Μπάιντεν και με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει το περιστατικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επιβεβαίωσε την κατάρριψη του αντικειμένου πάνω από την Αλάσκα σε συνέντευξη Τύπου. Από τη μεριά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές εάν το αντικείμενο ήταν αερόστατο αλλά ταξίδευε σε ύψος που το καθιστούσε πιθανή απειλή για αεροσκάφη γεμάτα απλούς πολίτες.

Ο Τζο Μπάιντεν διέταξε την κατάρριψη του αγνώστου αντικειμένου «με μεγάλη προσοχή», είπε ο Τζον Κίρμπι και πρόσθεσε ότι το αντικείμενο καταρρίφθηκε πάνω από το νερό στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας. Επισήμανε πως το αντικείμενο πέταγε στα 40.000 πόδια (περίπου 12 χιλιόμετρα) και ότι το χαρακτήρισαν «αντικείμενο», επειδή δεν μπορούσαν να διακρίνουν τι είναι ακριβώς.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν διέταξε τον στρατό να καταρρίψει το αντικείμενο, και το έκαναν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζον Κίρμπι και πρόσθεσε ότι στην επιχείρηση κατάρριψης συμμετείχε ένα μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Kirby says that the military just downed in the last hour an object that was flying at 40k feet over Alaska airspace pic.twitter.com/A1tg8LCuhm