Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Τρίτη 14/11 σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο στις ΗΠΑ.

Το τροχαίο έγινε όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με προπορευόμενο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και από την σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα και τα δυο οχήματα να τυλιχτούν στις φλόγες.

LICKING COUNTY: I-70 WB is closed at SR 310 due to a crash. Motorists should use an alternate route to avoid delays. Estimated duration is unknown at this time. For updates: https://t.co/sToaE8K4Af pic.twitter.com/M5Hf5y9cX5