ΗΠΑ: Βανδαλισμοί στα σπίτια της Νάνσι Πελόσι και του Μιτς ΜακΚόνελ

Άγνωστοι βανδάλισαν στις ΗΠΑ τα σπίτια της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι και του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ. Νωρίς την Παρασκευή το πρωί άγνωστοι βανδάλισαν ένα σπίτι στο Σαν Φρανσίκο που ανήκει στην Πελόσι, σύμφωνα με την αστυνομία.

“Άγνωστοι δράστες έγραψαν με σπρέι στην πόρτα του γκαράζ και άφησαν ένα κεφάλι γουρουνιού στο πεζοδρόμιο”, ανακοίνωσε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο. Εξάλλου στο σπίτι του ΜακΚόνελ στο Κεντάκι άγνωστοι έγραψαν το σύνθημα “πού είναι τα λεφτά μου;”.

The homes of Senator Mitch McConnell and Speaker Nancy Pelosi have been reported vandalized, days after the contentious passage of a stimulus bill. https://t.co/vK9ACEoC3m