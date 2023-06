Σε δικαστήριο των ΗΠΑ ο βιαστής και δολοφόνος Τζόζεφ Ζίλερ έκανε χθες (26.6.2023) επίθεση και χτύπησε με μια δυνατή αγκωνιά στο πρόσωπο όχι κάποιον αστυνομικό όπως ίσως υπέθεσαν πολλοί, αλλά τον ίδιο του δικηγόρο. Όλα αυτά λιγο πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία για την καταδίκη του 61χρονου σε θάνατο.

Ο Τζόζεφ Ζίλερ είχε βιάσει και σκοτώσει ένα κορίτσι και την μπέιμπι σίτερ του το 1990 και εμφανίστηκε στο δικαστήριο των ΗΠΑ για να ακούσει την ετυμηγορία για τα αποτρόπαια εγκλήματά του. Ο δικαστής καταδίκασε τον βιαστή και δολοφόνο σε θάνατο, αλλά πριν ανακοινωθεί η ποινή ο Ζίλερ μετέτρεψε την αίθουσα σε ρινγκ.

Βέβαια ο 61χρονος βιαστής και δολοφόνος από την Φλόριντα των ΗΠΑ είχε δείξει από πιο νωρίς τις διαθέσεις του στο δικαστήριο.

Ο Ζίλερ εμφανίστηκε στην αίθουσα έχοντας γραμμένη στα δόντια του τη λέξη «φονιάς» προκαλώντας τρόμο και οργή σε όσους ήταν στο δικαστήριο.

Λίγο πριν ο δικαστής ανακοινώσει την καταδίκη του 61χρονου σε θάνατο, ο δολοφόνος και βιαστής έδωσε άλλη μια απαράδεκτη… παράσταση.

