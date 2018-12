ΗΠΑ: “Βουλιάζουν” στα χιόνια 10 Πολιτείες – 3.000 πτήσεις ακυρώθηκαν!

Στο επίκεντρο της βαρυχειμωνιάς περιοχές των μεσοδυτικών και νοτιοανατολικών Πολιτειών, ενώ οι βροχές αναμένεται ότι θα πλήξουν τις κεντρικές ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι οι μετακινήσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Για τα μεσοδυτικά έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλες που αναμένεται να πλήξουν το Κάνσας, τη Νεμπράσκα, τη Βόρεια και τη Νότια Ντακότα, καθώς και τη Μινεσότα, όπως είπε ο μετεωρολόγος Μαρκ Τσέναρντ.

“Σήμερα το πρωί είχαμε ήδη χιόνι ύψους περίπου 25 εκατοστών και είναι πιθανόν να πέσει άλλο τόσο χιόνι απόψε το βράδυ”, πρόσθεσε. “Τα ταξίδια θα είναι πολύ δύσκολα σε αυτές τις περιοχές”, τόνισε.

Στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (Τέξας, Λουιζιάνα, Μισισίπι και Αλαμπάμα) αναμένονται σφοδρές βροχές και υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών.

Η θύελλα είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν 509 πτήσεις, ενώ παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις και προβλήματα σε άλλες 2.300. Μόνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Γουόρθ του Ντάλας, στο Τέξας, ματαιώθηκαν 320 πτήσεις.

Ο κυβερνήτης του Κάνσας Τζεφ Κολίερ έχει κηρύξει την Πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

“Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι όταν πλησιάζει ένα τέτοιο φαινόμενο. Ελπίζουμε ότι οι ταξιδιώτες θα έχουν τη σύνεση να προσέχουν τις προειδοποιήσεις και να μην θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο”, τόνισε ο Κολίερ.

Additional heavy rainfall Thursday-Friday will add to what has already been a record-setting year in terms of maximum annual precipitation across areas from the Deep South to the mid Atlantic. More details at: https://t.co/FQU5sblUHQ pic.twitter.com/4TsPbWbQQi

— NWS WPC (@NWSWPC) December 27, 2018