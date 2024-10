ΗΠΑ: Χαμός στο debate των υποψηφίων αντιπροέδρων – Το CBS News τούς έκλεισε τα μικρόφωνα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του debate των υποψηφίων αντιπροέδρων των ΗΠΑ, με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, να κλείνει τα μικρόφωνα του Δημοκρατικού Τιμ Γουόλτς και του Ρεπουμπλικανού Τζέι Ντι Βανς, έπειτα από διαμάχη που είχαν μεταξύ τους για το μεταναστευτικό.

Ο Δημοκρατικός Τιμ Γουόλτς και ο Ρεπουμπλικάνος Τζέι Ντι Βανς, οι υποψήφιοι που επέλεξαν η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους στο πρώτο και μοναδικό debate, στο πλαίσιο μίας εξαιρετικά τεταμένης προεκλογικής εκστρατείας.

Οι δύο υποψήφιοι αντάλλαξαν χειραψία προτού πάρουν θέση ο καθένας στο δικό του βήμα, με το τηλεοπτικό debate που συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Norah O’Donnell και Margaret Brennan να μεταδίδει το CBS News.

Ωστόσο, κατά τη πρώτη και μοναδική τηλεμαχία, μία έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο υποψηφίων αντιπροέδρων που αφορούσε στους μετανάστες από την Αϊτή στο Οχάιο, προκάλεσε την παρέμβαση του CBS News, το οποίο έκλεισε τα μικρόφωνά τους.

JD Vance gets angry at moderator for fact-checking him during the vice presidential debate:



“The rules were you guys weren’t going to fact check.” pic.twitter.com/FgwTx6dIRX