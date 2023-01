Πανικός στα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Καθηλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα, καθώς «έπεσε» το ηλεκτρονικό σύστημα της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Sky News, αποτέλεσμα της βλάβης στο κεντρικό σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ είναι να ανασταλούν εκατοντάδες πτήσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) φέρεται να υπέστη βλάβη συστήματος σε εθνική κλίμακα, προκαλώντας τεράστιες αναμονές στις πτήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ακυρωθεί, επισήμως, δρομολόγια, αλλά υπάρχουν πολύωρες καθυστερήσεις σε διάφορα αεροδρόμια σε όλες τις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν, τέλος, αμερικανικά ΜΜΕ, σε ανακοίνωσή της η FAA αναφέρει ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος.

What's happening?

All flights across US grounded due to FAA computer system glitch | US News | Sky News https://t.co/Q4tfFHjGq4