Ένα ζευγάρι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ κατηγορείται ότι βασάνιζε για χρόνια τον 10χρονο γιο τους.

Το ζευγάρι κλείδωνε το αγοράκι για μέρες σε δωμάτιο του σπιτιού τους, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, χωρίς φαγητό, νερό, χαρτί τουαλέτας.

Η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη σύλληψη των Κρίστα και Τάιλερ Σίνλεϊ, ότι το παιδί ζύγιζε μόλις 16 κιλά.

Ο εφιάλτης του παιδιού τελείωσε όταν μια γειτόνισσα το είδε να περπατάει ξυπόλητο στον δρόμο.

Οι γονείς:

Georgia – ‘This child was, simply put, being starved to death’: Homeschool parents arrested after 10-year-old boy weighing 36 pounds found on the way to grocery store



Tyler Schindley (L) and Krista Schindley (R) appear in mugshots. Torture like bedroom https://t.co/0wjnsDizbL