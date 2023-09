Περισσότεροι από 114 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή του βόρειου Ιράκ.

Εκατοντάδες άνθρωποι -περίπου χίλιοι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya- είχαν κατακλύσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στη συνοικία Χαμντανίγια της πόλης του Ιράκ. Η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον ματωμένο γάμο.

Δείτε το:

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO