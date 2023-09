Τραγωδία στη Νινευή του Ιράκ, όταν φωτιά ξέσπασε σε γαμήλια δεξίωση. Ο απολογισμός σοκαριστικός: 113 νεκροί και περισσότεροι από 150 τραυματίες!

Η φωτιά σε χώρο όπου γινόταν γαμήλια δεξίωση στη Νινευή του Ιράκ ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (26.09.2023). Ο απολογισμός των νεκρών δεν αποκλείεται να αυξηθεί.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χασάν αλ Αλάκ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 113 θάνατοι, ενώ το υπουργείο Υγείας του Ιράκ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως οι νεκροί είναι «τουλάχιστον 100».

Περίπου 1.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, είχαν γεμίσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στη συνοικία Χαμντανίγια. Η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα στη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με ιρακινά μέσα ενημέρωσης.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της πως «η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής, λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων και φθηνών δομικών υλικών».

Βίντεο στο Twitter (νυν X), η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει τους νεόνυμφους να χορεύουν την ώρα που από την οροφή αρχίζει να… «βρέχει» φωτιά!

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

Σε βίντεο του Reuters καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια του κτιρίου, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός.

«Μαρτυρίες αναφέρουν τη ρίψη πυροτεχνημάτων στη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά», συμπληρώνει.

Το Al Arabiya μετέδωσε ότι στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφέρει στη Βαγδάτη ορισμένους από τους σοβαρότερα τραυματισμένους.