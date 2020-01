Ιράκ: Ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Βαγδάτη! video

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, πέντε ρουκέτες χτύπησαν περιοχή κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς η τραυματίες.

Υπενθυμίζεται πως ρουκέτες είχαν πέσει πάλι σε περιοχή κοντά στην πρεσβεία στις αρχές του μήνα.

#Breaking

“Seek shelter”

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn't hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 26, 2020