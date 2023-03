Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ιράκ, ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη (16.3.2023) οι αρχές του Ιρακινού Κουρδιστάν, αποκαλύπτοντας ότι στα θύματα συγκαταλέγονται και «μέλη του PKK».

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ούτε σε ποιόν ανήκε το ελικόπτερο Eurocopter AS350 που έπεσε στην περιοχή Ντοχούκ του Ιράκ το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, «σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες», όπως ανακοίνωσαν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.

«Τουλάχιστον πέντε επιβάτες σκοτώθηκαν. Η έρευνα (…) θα πρέπει να καθορίσει σε ποιον ανήκε το ελικόπτερο και τα αίτια του συμβάντος», ανέφερε στη συνέχεια στο twitter ο Λαούκ Γκαφούρι, αρμόδιος για τις σχέσεις με ξένα μέσα ενημέρωσης στην περιφερειακή κυβέρνηση.

«Ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν μέλη του PKK, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

A Eurocopter AS350 helicopter crashed last night in Duhok region of northern Iraq. Preliminary investigations revealed that the helicopter was carrying PKK terrorists. At least 7 killed. pic.twitter.com/KCm6j0wq0S

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Τουρκία και δυτικούς συμμάχους της, ανέφεραν ότι «διερευνούν» το περιστατικό χωρίς να λένε αν τα θύματα ήταν μέλη της οργάνωσης.

Some of those who were on board a helicopter that crashed in northern Iraq on Wednesday are members of the PKK terror group, said Iraqi’s Kurdish Regional Government (KRG) https://t.co/9kTtoHST1t pic.twitter.com/w4qWff8a0C