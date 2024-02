Ιράκ: Τρεις νεκροί μετά από επίθεση με drone στη Βαγδάτη – Νεκροί δυο διοικητές φιλοϊρανικής οργάνωσης

Στους τρεις ανέρχονται μέχρι τώρα οι νεκροί από την επίθεση με drone στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη ενώ ακούστηκαν και άλλες εκρήξεις στην περιοχή.

“Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εκτόξευσε τρεις ρουκέτες εναντίον ενός αυτοκινήτου 4X4″ στη συνοικία Μαστάλ στην ανατολική Βαγδάτη, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ζητώντας να μην κατονομαστεί. Μια δεύτερη πηγή ασφαλείας που επιβεβαίωσε την επίθεση δήλωσε ότι το όχημα αυτό μετέφερε “ηγετικό στέλεχος των Χασντ ας Σάαμπι” (“Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης”), ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών που έχουν ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις και περιλαμβάνει ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ηγετικά στελέχη ένοπλης φιλοϊρανικής ομάδας σκοτώθηκαν στην επίθεση, δήλωσαν μια πηγή ασφαλείας και ένα στέλεχος της οργάνωσης που αποτέλεσε στόχο. Ο ένας εξ αυτών ήταν υπεύθυνος για τον “στρατιωτικό φάκελο” στη Συρία, είπε το στέλεχος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, το πλήγμα είχε στόχο “δύο ηγετικά στελέχη της Κατάεμπ Χεζμπολάχ (ή Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ)”, μιας ισχυρής ιρακινής ένοπλης φιλοϊρανικής οργάνωσης που αποτελεί μέρος των Χασντ ας Σάαμπι.

Η Κατάεμπ Χεζμπολάχ συμμετείχε τους τελευταίους μήνες στις δεκάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων και εκείνων του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη συνοικία αυτή είδε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν αποκλείσει το σημείο.

