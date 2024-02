Ιράκ: Ισχυρές εκρήξεις στη Βαγδάτη από επίθεση με drone – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Επίθεση με drone σε αυτοκίνητο στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (07/02/2024), σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο.

Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν πολλές δυνατές εκρήξεις διαδοχικά σε διάφορες περιοχές στη Βαγδάτη, αμέσως μετά την επίθεση με drone.

Το Reuters, επικαλούμενο μια πηγή ασφαλείας απο το Ιράκ, αναφέρει ότι το χτύπημα με drone σκότωσε έναν διοικητή μιας τοπικής πολιτοφυλακής που συνδέεται με το Ιράν.

🚨Breaking news



An Important Iranian linked Personnel has been killed by unknown drone in Baghdad pic.twitter.com/qp4GwrmjIR February 7, 2024

Μια δεύτερη πηγή είπε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ότι το όχημα που στόχευε χρησιμοποιήθηκε από τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ, μια υπηρεσία κρατικής ασφάλειας που αποτελείται από δεκάδες ένοπλες ομάδες, πολλές από τις οποίες είναι επίσης προσκείμενες στο Ιράν. Η επίθεση με drone σημειώθηκε στην ανατολική συνοικία Mashtal της πόλης.

🚨🚨🚨

Wow!!



The assassination operation that occurred recently in Baghdad, by a drone.



It's only a matter of time before the identities of those assassinated are revealed. pic.twitter.com/mxfKmvBBM6 — Omar Abu Layla (@OALD24) February 7, 2024

Το Ιράκ έχει γίνει μάρτυρας πολλαπλών επιθέσεων μεταξύ των σκληροπυρηνικών ενόπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν και των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη χώρα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον περασμένο Οκτώβριο.

🚨BREAKING: EXPLOSIONS REPORTED IN BAGHDAD



Multiple explosions are being reported in the capital city of Iraq.



Three missiles were reported in the sky of the Baladiyat and Zayouna areas, east of Baghdad.



Initial reports suggest it may be a drone attack.



Source: Tasnim News… pic.twitter.com/qEQmpg4Eui — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 7, 2024

Follow up – A drone targeted a car in the Al-Mashtal area in the capital, Baghdad pic.twitter.com/b8mbDu9FsN — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 7, 2024

Τον Ιανουάριο, μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή πολιτοφυλακής στο κέντρο της Βαγδάτης, μια επίθεση που είπε η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως ήταν «αντίποινα» για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες εναντίον των βάσεων της στη Μέση Ανατολή.