Ιράν: 19 νεκροί μετά από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο Νότιο Χορασάν

Πολλούς νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της έκρηξη σε ανθρακωρυχείο την επαρχία Νότιας Χορασάν του Ιράν.

Από την έκρηξη φυσικού αερίου σε ανθρακωρυχείο 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 17 τραυματίστηκαν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, ενώ 30 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο ορυχείο.

Η έκρηξη αερίου μεθανίου στα τεμάχια Β και Γ του ορυχείου που διαχειρίζεται η εταιρεία Madanjoo, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

19 killed, nearly 70 injured in mine #blast in #Iran’s North Khorasan province. https://t.co/kSkzSJCXpG pic.twitter.com/TYjD4XqZJR