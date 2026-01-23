Κόσμος

Ιράν: 5.002 οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι μετά την καταστολή των διαδηλώσεων, ανακοινώνει Αμερικάνικη ΜΚΟ

Σύμφωνα με τη HRANA ο αριθμός των συλλήψεων έχει φτάσει τις 26.852
Όσο περνάει ο καιρός τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές διαδηλώσεις στο Ιράν με την μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) να ανακοινώνει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5002 ανθρώπων, στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς στο Ιράν είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί, ενώ η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Το έργο της επαλήθευσης και ταυτοποίησης των νεκρών από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο κυρίως εξαιτίας της επιβολής αποκλεισμού του Ίντερνετ από τις ιρανικές αρχές που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη HRANA ο αριθμός των συλλήψεων έχει φτάσει τις 26.852.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

