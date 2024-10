Ιράν: Αγνοείται εδώ και ημέρες ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς

Θρίλερ με την τύχη του κορυφαίου στρατηγού και επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Γκαανί, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί έπειτα από ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, σύμφωνα με ιρανικές πηγές.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν έχει δοθεί ακόμη σαφή απάντηση για την ασφάλεια του υψηλόβαθμου στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης, την ώρα μάλιστα που δεν έχει ακόμα εντοπιστεί και ο επικρατέστερος διάδοχος του Χασάν Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, μετά τους βομβαρδισμούς της Πέμπτης (03.10.24) στη Βηρυτό.

Ιρανοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι ο στρατηγός Εσμαΐλ Γκαανί ταξίδεψε στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα για να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ και να βοηθήσει την ομάδα να ανακάμψει μετά το κύμα των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον Ιρανό διοικητή μετά τον βομβαρδισμό που σκότωσε τον διάδοχο του Νασράλα, Σαφιεντίν.

