Ιράν: Αγνοείται η τύχη της νεαρής φοιτήτριας που γδύθηκε έξω από πανεπιστήμιο

Αγνοείται η τύχη της νεαρής φοιτήτριας, η οποία το Σάββατο (2.11.2024) γδύθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφότου παρενοχλήθηκε από τους υπαλλήλους ασφαλείας της πανεπιστημιούπολης του Ιράν για το χιτζάμπ της.

Στα βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη νεαρή φοιτήτρια να μένει μόνο με τα εσώρουχά της και να περιμένει καρτερικά έξω από το πανεπιστήμιο του Ιράν.

Πολλοί ήταν αυτοί που έβγαλαν τα κινητά τους καταγράφοντας τις κινήσεις της φοιτήτριας. Η κοπέλα φαίνεται να σηκώνεται από το σημείο που κάθεται να περπατά πάνω κάτω.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν υπήρξε μια αντιπαράθεση μέσα στο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αζάντ, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σωματικά στη φοιτήτρια επειδή δεν φορούσε μαντίλα.

Ιρανοί φοιτητές καταγγέλλουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της έσκισαν τα ρούχα και έτσι η κοπέλα έβγαλε και τα υπόλοιπα ρούχα της θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί.

Πλάνα από βίντεο έδειξαν αξιωματικούς ασφαλείας να την απομακρύνουν από την πανεπιστημιούπολη.

Περίπου 10 φρουροί ασφαλείας καταγράφηκαν σε βίντεο να βάζουν με τη βία τη νεαρή γυναίκα σε ένα όχημα. Τα πλάνα δείχνουν μια ομάδα αστυνομικών να την περικυκλώνουν πριν τη συλλάβουν. «Θεέ μου, πόσοι από αυτούς επιτίθενται σε ένα μόνο άτομο;» ακούστηκε να λέει κάποιος.

Ένας μάρτυρας από την Τεχεράνη περιέγραψε στην Telegraph όλα όσα έγιναν: «Γύρω στο μεσημέρι, κοντά στην είσοδο της σχολής, είδα μια κοπέλα να την αρπάζουν και να την παίρνουν με τη βία οι δυνάμεις ασφαλείας. Δεν φορούσε μαντήλα. Στη συνέχεια έφτασαν στο κτίριο ασφαλείας κοντά στην είσοδο, όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα σεκιουριτάς την άρπαξαν και προσπάθησαν να την οδηγήσουν στο γραφείο με τη βία».

«Αντιστάθηκε και της έσκισαν την κουκούλα, αυτό την εξόργισε πολύ και έβγαλε τα υπόλοιπα ρούχα της. Τους φώναξε θυμωμένη και έβγαλε το παντελόνι της – κάθισε έξω από την πανεπιστημιούπολη για λίγα λεπτά και ο αξιωματικός έγινε πιο επιθετικός. Δεν μπορούσα να δω πολλά, αλλά, λίγα λεπτά αφότου άρχισε να περπατάει, αρκετοί αστυνομικοί με πολιτικά της έστησαν ενέδρα και την ανάγκασαν να μπει σε ένα αυτοκίνητο» είπε.

Η στιγμή της σύλληψης της κοπέλας:

