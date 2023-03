Σε μάστιγα εξελίσσονται για τις Ιρανές μαθήτριες τα διαρκώς αυξανόμενα περιστατικά δηλητηρίασης, με το καθεστώς της Τεχεράνης να βλέπει πίσω από τις επιθέσεις αυτές «συνωμοσία του εχθρού που θέλει να προκαλέσει φόβο και απόγνωση».

Συγκεκριμένα, νέα περιστατικά δηλητηρίασης Ιρανών μαθητριών καταγράφηκαν σήμερα σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, καθώς το μυστήριο επιμένει σε αυτή την υπόθεση δηλητηρίασης που προκαλεί ισχυρά αισθήματα στη χώρα.

Δεκάδες νεαρές κοπέλες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία των επαρχιών Χαμεντάν (δυτικά), Ζανάν και δυτικό Αζερμπαϊτζάν (βορειοδυτικά), Φαρς (νότια) και Αλμπόρζ (βόρεια), όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mehr.

Η γενική κατάσταση της υγείας των μαθητριών αυτών, που παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα, ιλίγγους ή πονοκεφάλους, δεν θεωρείται σοβαρή, όπως ανέφεραν.

Η μυστηριώδης αυτή υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις των γονέων των μαθητριών που ανησυχούν για τα παιδιά τους και ζητούν από τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Disturbing video of another poisoning at a girls school in Tehran today. I know it’s not part of his mission, but the split screen of the director-general of the IAEA, a UN agency, meeting with #Iran officials while this is happening is unfortunate. 1/2 pic.twitter.com/V1HSSRyq2N