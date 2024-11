Ιράν: Αυτοκτόνησε μαθήτρια που την απείλησαν γιατί χόρεψε χωρίς χιτζάμπ

Λίγα 24ωρα μετά τη βίαιη προσαγωγή και εξαφάνιση της νεαρής φοιτήτριας που γδύθηκε έξω από Πανεπιστήμιο του Ιράν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μια μαθήτρια αυτοκτόνησε καθώς την απείλησαν με αποβολή όταν αποφάσισε να χορέψει χωρίς να φοράει χιτζάμπ.

Πρόκειται για την 16χρονη Αρεζού Καβάρι, η οποία εικάζεται ότι είναι το πρόσωπο που διακρίνεται σε μια φωτογραφία που διακινείται μέσω social media, και απεικονίζει μια γυναίκα στην άκρη ενός κτηρίου πριν βουτήξει στο κενό.

Η Αρεζού, η οποία είχε καταγωγή από το Αφγανιστάν και ζούσε στην πόλη Σαράρι, αυτοκτόνησε, ενώ ο θάνατος της επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Τεχεράνης. Στην ανακοίνωση ο θάνατός της καταγράφεται ως τραυματισμός «λόγω της πτώσης της από ένα κτήριο. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε».

Τα αίτια της αυτοκτονίας ερευνώνται, ωστόσο η ακτιβίστρια Μασίχ Αλιντζάντ έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) ότι η 16χρονη αυτοκτόνησε «αφού την έστειλαν πίσω από σχολική εκδρομή επειδή παραβίασε τον κώδικα ενδυμασίας φορώντας τζιν αντί για την προβλεπόμενη ενδυμασία».

Forced Hijab Claims Another Life: 16-Year-Old Arezoo Khavari Takes Her Life After School Harassment Over Dress Code Violations💔 A 16-year-old schoolgirl named #ArezooKhavari tragically took her own life by jumping from a building after being sent back from a school trip for… pic.twitter.com/VjCIBUaKb8

Ο πατέρας της 16χρονης υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του σχολείου το οποίο κατηγόρησε για αμέλεια και αναισθησία.

This is #ArezooKhavari, a 16-year-old who took her own life after relentless harassment by her school principal over the Islamic hijab.



Her smile, her beautiful hair, and the victory sign in this photo break my heart. She was just a teenage girl who wanted the simple freedom to… https://t.co/cNNkaiOXU3 pic.twitter.com/9Cp0KKDvKx