Νέα δεκάδες περιστατικά δηλητηρίασης μαθητριών καταγράφηκαν σήμερα Σάββατο (8.4.2023) στο Ιράν, με τη χώρα να συγκλονίζεται τους τελευταίους 4 μήνες από μια μυστηριώδη υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Από το τέλος του περασμένου Νοεμβρίου, πολλά σχολεία του Ιράν, στην πλειονότητά τους σχολεία θηλέων, πλήττονται από αιφνίδιες δηλητηριάσεις μαθητριών από εισπνοή αερίων ή από άλλες τοξικές ουσίες, που προκαλούν αδιαθεσία και λιποθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν νοσηλεία.

Ο βουλευτής Χαμίντρεζά Καζέμι, που διατελεί επικεφαλής της εθνικής επιτροπής έρευνας για την υπόθεση, ανακοίνωσε σήμερα από την κρατική τηλεόραση ότι το τελικό πόρισμα για το υπόθεση θα δημοσιευθεί σε δύο εβδομάδες.

Τουλάχιστον «60 μαθήτριες δηλητηριάστηκαν σήμερα σε σχολείο θηλέων», στην επαρχία του Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Iribnews επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Μαθήτριες δηλητηριάσθηκαν επίσης σε έξι σχολεία πόλης του βορειοδυτικού Ιράν», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ άγνωστος αριθμός μαθητριών υπήρξαν θύματα δηλητηρίασης από αέριο σε δημοτικό σχολείο το δυτικό Αζερμπαϊτζάν.

Poisonings at schools continue in #Iran . This is today at Khayyam girls school in Pardis. #MahsaAmini pic.twitter.com/Y3kuTBBA80

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό της 7ης Μαρτίου «περισσότερες από 5.000 μαθήτριες είχαν δηλητηριασθεί σε 230 εκπαιδευτικά ιδρύματα στις 25 από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Τα περιστατικά σταμάτησαν στις αρχές του Μαρτίου μετά την ανακοίνωση δεκάδων συλλήψεων, αλλά επαναλήφθηκαν τρεις εβδομάδες αργότερα.

Poisonings at schools continue in Iran. Another chemical attack targeted schoolgirls at Khayyam school in Pardis.

The attacks, which have sickened thousands, are the latest evidence that the regime is losing its grip. pic.twitter.com/f9IMO66e0C