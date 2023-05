Ο σκοταδισμός συνεχίζει να ζει και να βασιλεύει στο Ιράν και αυτό φάνηκε και σήμερα (2.5.2023), καθώς οι αρχές αποφάσισαν να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη, άλλες δύο γυναίκες ηθοποιοί που θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου επειδή εμφανίστηκαν χωρίς μαντίλα σε μια εκδήλωση στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars οι αρχές του Ιράν, ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος της Αφσανέχ Μπαϊγκάν και της Φατεμέχ Μοταμενταριά, αφού οι δύο ηθοποιοί του κινηματογράφου και της τηλεόρασης «αφαίρεσαν τις μαντίλες τους τους κατά τη διάρκεια μιας τελετής».

Και οι δύο παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστούν. Οι φωτογραφίες των δύο Ιρανών γυναικών έγιναν viral στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν παραστεί σε μια εκδήλωση προς τιμή του διάσημου Ιρανού συναδέλφου τους, του Ατίλα Πεσιανί χωρίς να φορούν τις μαντίλες τους.

2 Iranian actresses sued for not wearing head veil at public event: A report says renowned Iranian actresses Fatemeh Mo’tamed-Ariya and Afsaneh Baygan face judicial action for not covering their hair at a public event, required under Iran’s dress code.… https://t.co/irHmhUkIjc pic.twitter.com/WXr5eOd0nL