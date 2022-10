Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν φωτιά να βγαίνει από τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, στην οποία κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι στο Ιράν. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ακούστηκαν ένας συναγερμός και πυροβολισμοί.

«Πυροβολισμοί ακούγονται από τη Φυλακή Εβίν και καπνός είναι ορατός», αναφέρει η ακτιβιστική ιστοσελίδα 1500tasvir. Σημειώνεται ότι για την φωτιά στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από αξιωματούχους ή αναφορές από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναρτήσει στο Twitter ωστόσο είναι πολλές. Χωρίς βέβαια να δίνονται λεπτομέρειες για το συμβάν.

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις:

زندان اوین ۲۳ مهر

لحظه یکی از ۳ انفجاری که گفتن شنیدن#مهسا_امینی pic.twitter.com/VBBTXNoD89 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 15, 2022

BREAKING: Fire and gunfire erupts at Iran's Evin Prison, which is known to house political prisoners pic.twitter.com/oJj5hBDHrM — BNO News (@BNONews) October 15, 2022

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 15, 2022

Υπενθυμίζεται ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πέθανε η 22χρονη Κούρδισσα Αμινί, έχουν ξεσπάσει μεγάλες αναταραχές στο Ιράν. Ο θάνατος της 22χρονης, που άφησε την τελευταία της πνοή τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της, έχει προκαλέσει βίαιες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας και ένα έντονο κίνημα αμφισβήτησης του καθεστώτος. ΜΚΟ κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς από τις δυνάμεις καταστολής.