Ο Γάλλος τουρίστας Μπενζαμέν Μπιέρ, ο οποίος συνελήφθη στο Ιράν πριν 10 μήνες, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για “κατασκοπεία και διασπορά προπαγάνδας εναντίον του καθεστώτος”, δήλωσε σήμερα ένας από τους δικηγόρους του, ο Σαΐντ Ντεχγκάν.

“Την Κυριακή 14 Μαρτίου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία και προπαγάνδα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας”, εξήγησε ο Ντεχγκάν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Μπιέρ κινδυνεύει να καταδικαστεί σε μακροχρόνια ποινή κάθειρξης εφόσον κριθεί ένοχος.

Προς το παρόν οι δικαστικές αρχές του Ιράν δεν έχουν σχολιάσει την υπόθεση.

Τον προηγούμενο μήνα το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης κρατείται στο Ιράν και είχε προσθέσει ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

Ο Ντεχγκάν δήλωσε ότι ο 35χρονος Γάλλος συνελήφθη επειδή πετούσε ένα drone κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Τουρκμενιστάν.

French tourist Benjamin Briere, who was arrested in #Iran 10 months ago, faces charges of ‘spying and propaganda against the system’ https://t.co/Z6Z89NFnUW pic.twitter.com/6sDVW5MRYJ