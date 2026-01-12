Ιράν: Η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίζ που δρα ανεξέλεγκτα και σπέρνει τον τρόμο στους διαδηλωτές

Η κατάσταση στο Ιράν, είναι κάτι παραπάνω από εκρυθμη τις τελευταίες ημέρες με εκατοντάδες ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από τα πυρά του καθεστώτος ενώ οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνουν ευθείες απειλές προς την Τεχεράνη.

Παρά τις απειλές των ΗΠΑ και του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη φαίνεται να σκληραίνει τη στάση της κατά των διαδηλωτών στο Ιράν, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που διαθέτει και αυξάνοντας τη βία και τους νεκρούς.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency, μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 544 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και οκτώ ανήλικοι, ενώ οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά με μεγάλη σφοδρότητα.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η κατάσταση «τελεί υπό έλεγχο» μετά τα αιματηρά γεγονότα του Σαββατοκύριακου όμως όπως όλα δείχνουν οι πολίτες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη πιο σκληρές μορφές καταστολής.

Μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου ζήτησαν από τον υπουργό Πληροφοριών να επαναφέρει τις περιπολίες των Μπασίτζ, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας εντείνουν την καταστολή των διαδηλώσεων που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, αναφέρει το CNN.

Δείτε τι γνωρίζουμε για αυτή την παραστρατιωτική δύναμη του Ιράν, η οποία εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται από το κράτος για την καταστολή των διαμαρτυριών:

Ποιοι είναι οι Μπασίζ και από ποιους αποτελείται

Η λέξη «Basij» σημαίνει «κινητοποίηση» στα περσικά. Πρόκειται για μια εθελοντική παραστρατιωτική οργάνωση, που λειτουργεί ως βοηθητικό σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του ισχυρού και επίλεκτου τμήματος του ιρανικού στρατού. Ιδρύθηκε λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 από τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε ποτέ να καταστραφεί όσο διέθετε μια πολιτοφυλακή 20 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Iran’s Basij, 20‑million‑strong volunteer militia under IRGC, enforces Islamic morality & crushes dissent. From 2009 protests to Mahsa Amini, now monitoring online activity. Death toll claims reach 3,000 amid blackout—Tiananmen‑level fears.

Η οργάνωση στρατολογεί μέλη τόσο από αγροτικές όσο και από αστικές περιοχές και οργανώνεται κυρίως γύρω από τζαμιά στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Πολλά μέλη της προέρχονται από φτωχότερα και πιο συντηρητικά κοινωνικά στρώματα. Οι Μπασίζ υπάγονται στους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Οι Μπασίζ λειτουργούν ως εσωτερική δύναμη ασφαλείας, με στόχο τη στήριξη του θεοκρατικού καθεστώτος και της κρατικής ιδεολογίας, καθώς και την επιβολή της ισλαμικής ηθικής. Για δεκαετίες έχουν πρωταγωνιστήσει στη βίαιη καταστολή κάθε μορφής διαφωνίας.

Οι ενισχυμένες αρμοδιότητες

Έγιναν γνωστοί για τις «επιθέσεις ανθρώπινου κύματος» στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ (1980-1988), όπου, σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό ναρκοπεδίων. Ο ρόλος τους ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά το 2003, όταν το καθεστώς τους ενδυνάμωσε ως πρώτη γραμμή άμυνας, υπό τον φόβο ενδεχόμενης εισβολής από τις ΗΠΑ. Έκτοτε, εμφανίζονται από τα πρώτα στάδια κάθε εξέγερσης ή κοινωνικής αναταραχής.

Το 2009 είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο του πλήθους κατά τις μαζικές διαδηλώσεις για τις προεδρικές εκλογές στην Τεχεράνη. Το ίδιο συνέβη και το 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την «αστυνομία ηθών».

Οι Μπασίζ συγκαταλέγονται στις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί για την καταστολή των τωρινών κινητοποιήσεων. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει απώλειες και στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών των Μπασίζ. Παράλληλα, φαίνεται πως εμπλέκονται και στην παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας. Την Κυριακή, το πρακτορείο ειδήσεων των Μπασίζ ανακοίνωσε ότι έκλεισαν ιστοσελίδα και λογαριασμοί blogger, αναφέροντας πως «συνεχίζονται οι συλλήψεις όσων υποστηρίζουν τις ταραχές».

Οι Μπασίζ και ανώτερα στελέχη τους έχουν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή φοιτητικών κινητοποιήσεων και φερόμενη χρήση ανήλικων μαχητών.