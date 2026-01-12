Η κυβέρνηση του Ιράν επιμένει πως η κατάσταση είναι «υπό πλήρη έλεγχο» παρά τους εκατοντάδες νεκρούς διαδηλωτές

Αν και η κατάσταση στο Ιράν με τις φονικές διαδηλώσεις φαίνεται να έχει βγει εκτός ελέγχου, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ακριβώς το αντίθετο, ότι η κατάσταση στη χώρα «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο».

Μετά μάλιστα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, ο υπουργός Εξωτερικών φαίνεται ψύχραιμος και πεπεισμένος ότι η κατάσταση στο Ιράν δεν έχει ξεφύγει.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη. «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», σχολίασε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλώσεις που ο υπουργός υποστηρίζει ότι είναι «υπό πλήρη έλεγχο» έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους, οι σοροί των οποίων έφταναν στοιβαγμένοι στα νοσοκομεία με τις οικογένειες να προσπαθούν να εντοπίσουν απελπισμένα τους αγαπημένους τους.

Η HRANA ανακοίνωσε μάλιστα ότι τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, αριθμός που αυξήθηκε δραματικά μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Παράλληλα, 579 επιπλέον θάνατοι παραμένουν υπό διερεύνηση, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό συνολικό απολογισμό από τις διαμαρτυρίες στο Ιράν στους 1.123 νεκρούς, καθιστώντας την εξέγερση μία από τις πιο αιματηρές των τελευταίων ετών στο Ιράν.

Esto es hermoso, emocionante.



En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación.



La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Despite a brutal crackdown and a total internet blackout, thousands of protesters took to the streets of Tehran tonight.



Free Iran!

pic.twitter.com/ZqA8ZMfC2V — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 11, 2026

Ο απολογισμός αυτός έρχεται ενώ η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς σχεδόν ολοκληρωτικού μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, ενώ οι διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Εκτός από τους νεκρούς έχουν γίνει και πάνω από 10.000 συλλήψεις καθώς το καθεστώς επιχειρεί να καταστείλει κάθε εστία αντίστασης.