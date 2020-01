Ιράν: Ισχυρός σεισμός στα νότια της χώρας

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Φαρς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η κρατική τηλεόραση δεν αναφέρθηκε σε ενδεχόμενες υλικές ζημιές ή απώλειες από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στην πόλη Χάνε Ζενιάν.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#زلزله) M5.1 strikes 45 km W of #Shīrāz (#Iran) 8 min ago. Please report to: https://t.co/uItiWyz7bi pic.twitter.com/5aBEajC1yt

— EMSC (@LastQuake) January 27, 2020