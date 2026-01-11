Ιράν: Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες – Το Ισραήλ «παρακολουθεί στενά» την ώρα που ετοιμάζει επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

«Παρακολουθούμε στενά» τις επιπτώσεις των εκτεταμένων διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Κυριακή (11.01.2026), καθώς οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιτεθεί στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλιμάκωση των διαδηλώσεων εντός των συνόρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σε περιφερειακό πόλεμο.

«Ο λαός του Ισραήλ, ολόκληρος ο κόσμος, θαυμάζει τον τεράστιο ηρωισμό των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην αρχή της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Καταδίκασε τη δολοφονία αμάχων και είπε ότι ελπίζει να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μόλις η χώρα «απελευθερωθεί από το ζυγό της τυραννίας».

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησαν το βράδυ του Σαββάτου για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα ΜΜΕ.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες οδηγίες για τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια λόγω ανησυχιών για επίθεση με ιρανικούς πυραύλους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν όταν υπήρχαν συγκεκριμένες απειλές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν είναι «εσωτερική υπόθεση του Ιράν», αλλά ότι ο στρατός «θα είναι εξοπλισμένος για να ανταποκριθεί με δύναμη, αν χρειαστεί».

Ένας πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι είναι απίθανο το Ισραήλ να προχωρήσει σε επίθεση κατά του Ιράν, παρόλο που θα είχε έναν εύκολο στόχο, καθώς η ιρανική ηγεσία είναι αποδυναμωμένη και απασχολημένη με τις διαμαρτυρίες που ταράζουν τη χώρα.

«Από την πλευρά του Ιράν, το τελευταίο πράγμα που θέλει να δει είναι να αποσπάσει την προσοχή του προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινοβίτς, ο οποίος κάποτε ηγούνταν της έρευνας για το Ιράν σε έναν από τους κλάδους των ισραηλινών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα είναι ανώτερος ερευνητής στο ισραηλινό think tank για την άμυνα, το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας. «Η προτεραιότητά τους, πρώτα απ’ όλα, είναι να επαναφέρουν την ηρεμία και τη σταθερότητα στο Ιράν», τόνισε.

Στους 466 οι νεκροί διαδηλωτές

Κλιμακώνεται η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται από του 203 στους 466, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA).

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους νεκρούς, 162 είναι διαδηλωτές και 41 είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Το HRANA αναγνώρισε επίσης ότι έλαβε αναφορές για πολύ περισσότερους θανάτους, τους οποίους εξακολουθεί να αξιολογεί, καθώς έχουν συλληφθεί πάνω από 3.280 άτομα.

Η ομάδα έχει δώσει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών στην Ισλαμική Δημοκρατία. Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει συνολικά στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων των διαδηλώσεων.

The protest in Iran continues: 6 PM, cold, but more and more people are taking to the streets. The people won’t back down.#IranProtests #IranInternetBlackout #Iran pic.twitter.com/Ocp0zUsnWY — HotBeat News (@MorkSiki) January 11, 2026

Ο αναθεωρημένος αριθμός των νεκρών ανακοινώθηκε μια μέρα μετά την προειδοποίηση των ιρανικών αρχών προς τον λαό ότι η ενεργός συμμετοχή σε διαδηλώσεις θα επισύρει την ποινή του θανάτου. Ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτός στο να ακούσει τους διαδηλωτές.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος Masoud Pezeshkian δήλωσε ότι «δεν συμπαθεί τους ταραξίες».

«Οι άνθρωποι έχουν ανησυχίες, πρέπει να καθίσουμε μαζί τους και, αν είναι καθήκον μας, πρέπει να λύσουμε τις ανησυχίες τους», είπε ο Pezeshkian. «Αλλά το υψηλότερο καθήκον είναι να μην επιτρέψουμε σε μια ομάδα ταραξιών να έρθει και να καταστρέψει ολόκληρη την κοινωνία».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, το ριάλ, το οποίο διαπραγματεύεται σε τιμή άνω του 1,4 εκατομμυρίου ανά δολάριο, καθώς η οικονομία της χώρας πιέζεται από διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν εν μέρει λόγω του πυρηνικού της προγράμματος. Οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν και εξελίχθηκαν σε εκκλήσεις που αμφισβητούσαν άμεσα τη θεοκρατία του Ιράν.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί άλλο πόλεμο

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν είναι τόσο αβέβαιη που το Ισραήλ πιθανότατα θα περιμένει να δει τι θα συμβεί στη συνέχεια, δήλωσε ο Dennis Citrinowicz, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνούς Διπλωματίας Abba Eman στο Ισραήλ. Και πρόσθεσε ότι «καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί» να ξεκινήσει έναν νέο γύρο του 12ήμερου πολέμου που έλαβε χώρα το περασμένο καλοκαίρι.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με το Ισραήλ να στοχεύει ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αναπτύξει ατομικά όπλα και ότι φοβόταν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ήταν κοντά σε αυτό. Το Ιράν υποστηρίζει από καιρό ότι το πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν το θάνατο 1.190 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 4.475, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency. Οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 30 ανθρώπων στο Ισραήλ και τον τραυματισμό 1.000.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός και το Ισραήλ θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» αν η Αμερική επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Mohammad Bagher Qalibaf απηύθυνε την απειλή αυτή, ενώ οι βουλευτές έσπευσαν στο βήμα του ιρανικού κοινοβουλίου φωνάζοντας: «Θάνατος στην Αμερική!».

Ο Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε αρκετές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έχει ιστορικό να υλοποιεί τις απειλές του για επίθεση. «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί», προειδοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το Σάββατο.

Ο Citrinowicz δήλωσε ότι μια επίθεση, είτε από την πλευρά των ΗΠΑ είτε από την πλευρά του Ισραήλ, θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα στις διαμαρτυρίες, ενδεχομένως ακόμη και να τις αποδυναμώσει, καθώς θα ενίσχυε το αίσθημα του πατριωτισμού και θα ένωνε τους διαμαρτυρόμενους ενάντια σε έναν κοινό εχθρό.

Οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την κατάπαυση του πυρός και βοήθησαν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, ρίχνοντας βόμβες κατά των υπογείων καταφυγίων σε πολλαπλές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις — μια κίνηση που ήταν κρίσιμη για τον Νετανιάχου, ώστε να δηλώσει στο ισραηλινό κοινό ότι το Ισραήλ είχε επιτύχει τους στόχους του κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και να αποδεχτεί την εκεχειρία του Τραμπ.

Το Ισραήλ δεν θέλει να αναμιχθεί σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν

«Αυτό που πραγματικά απασχολεί το Ισραήλ είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι και άλλα παρόμοια θέματα, όχι το είδος του καθεστώτος που θα επικρατήσει στο Ιράν», δήλωσε ο Μενάχεμ Μερχάβι, εμπειρογνώμονας για το Ιράν από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

«Εκτός αν συμβεί κάτι πραγματικά δραματικό με τους πυραύλους, δεν βλέπω το Ισραήλ να αναμιχθεί σε αυτό», είπε.

Και μια ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα ήταν «μια αυτοκτονική πράξη για το καθεστώς», δήλωσε ο Merhavy, επειδή δεν θα υπάρξει μεγάλη κατακραυγή αν το Ισραήλ αντιδράσει σθεναρά εναντίον της ιρανικής ηγεσίας, δεδομένης της κατακραυγής για την σκληρή αντίδρασή της στις διαμαρτυρίες. «Λίγα δάκρυα θα χυθούν αν, για παράδειγμα, το Ισραήλ σκοτώσει τον υπουργό Εξωτερικών», δήλωσε ο Merhavy.

Σημείωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βοηθήσει περιφερειακά, όπως για παράδειγμα παρέχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένα άτομα ή ηγέτες, αλλά είπε ότι ακόμη και αυτό είναι αμφίβολο.

«Το Ισραήλ δεν θέλει να αναμειχθεί σε αυτό. Είναι εσωτερικό ζήτημα του Ιράν», είπε ο Merhavy.

Ο IDF εκδίδει προειδοποίηση εκκένωσης ενόψει προγραμματισμένης επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, συνταγματάρχης Avichay Adraee, εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους του Kfar Hatta στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιτεθούν σύντομα στις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Adraee αναφέρει ότι ο προγραμματισμένος χτύπημα έχει ως στόχο να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από την ανοικοδόμηση εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατικούς σκοπούς» και προτρέπει τους πολίτες που βρίσκονται σε κτίρια που σημειώνονται σε συνοδευτικό χάρτη – και σε κτίρια που βρίσκονται κοντά – να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή και να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω σχεδόν καθημερινών επιχειρήσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, καθώς ο IDF επιδιώκει να αποτρέψει την οργάνωση από την επανασύσταση στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα, παρά την ισχυρισμό της Βηρυτού ότι αποστρατεύτηκε η τρομοκρατική οργάνωση νότια του ποταμού Λιτάνι.

Την Πέμπτη, ο στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Ζάιτα του νότιου Λιβάνου, σκοτώνοντας έναν πράκτορα της Χεζμπολάχ.

Σε μεταγενέστερη δήλωση του IDF διευκρινίστηκε ότι ο πράκτορας ήταν ο Alaa’ Hourani, ο οποίος ήταν χειριστής drone της Χεζμπολάχ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης του IDF με τη Χεζμπολάχ, ο Hourani συνέβαλε επίσης στην αποκατάσταση της υποδομής της τρομοκρατικής οργάνωσης στην περιοχή, καθώς και στη συλλογή πληροφοριών και την ανάπτυξη τρομοκρατικών δυνάμεων.