Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (13.11.2022), σε ένα εργοστάσιο παραγωγής λαδιών για κινητήρες στη βιομηχανική πόλη Μομπαρακέχ της επαρχίας Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Ειδικές ομάδες ερευνούν τα αίτια που την προκάλεσαν, ενώ από τη φωτιά τραυματίστηκαν 15 εργαζόμενοι.

Περίπου το 95% της φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής λαδιών για κινητήρες στη βιομηχανική στο κεντρικό Ιράν έχει κατασβεστεί, όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μανσούρ Σισεφορόους. Ο υπεύθυνος της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων στην επαρχία Ισφαχάν πρόσθεσε επίσης ότι μία ομάδα προχωρεί σε εκκαθάριση του σημείου, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τη φωτιά τραυματίστηκαν 15 εργαζόμενοι, ενώ μόλις τρεις κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά διεξάγουν ειδικές ομάδες.

#BREAKING: #Fire breaks out at a motor #oil #company in Mobarakeh city in #Isfahan province pic.twitter.com/hdZL5c8bLC