Ιράν: Μήνυμα Παχλαβί στον στρατό – «Έχετε καθήκον να προστατεύετε τις ζωές των συμπατριωτών σας»

Ο εξόριστος πρίγκιπας υποστήριξε ότι πλέον χωρίζει «μια θάλασσα αίματος» τον ιρανικό λαό από την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Γυναίκες κρατούν πλακάτ με την φωτογραφία του Παχλαβί
REUTERS/Isabel Infantes

Νέα δημόσια έκκληση προς τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απηύθυνε ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος διάδοχος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, καλώντας τους να αποστασιοποιηθούν από το καθεστώς και να ταχθούν στο πλευρό των διαδηλωτών, εν μέσω των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στη χώρα.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Παχλαβί απευθύνθηκε στους πολίτες του Ιράν που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι διεθνής –και συγκεκριμένα αμερικανική– βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν, ενώ τους κάλεσε να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

«Συμπατριώτες μου, πιθανότατα έχετε ήδη ακούσει το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βοήθεια έρχεται. Συνεχίστε τον αγώνα, όπως κάνατε μέχρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εξόριστος πρίγκιπας υποστήριξε ότι πλέον χωρίζει «μια θάλασσα αίματος» τον ιρανικό λαό από την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποιώντας ότι όσοι εμπλέκονται στην καταστολή των διαδηλώσεων θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Παράλληλα, απηύθυνε άμεσο μήνυμα προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καλώντας τις να πάψουν να στηρίζουν το καθεστώς. «Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έχετε καθήκον να προστατεύετε τις ζωές των συμπατριωτών σας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ο χρόνος είναι περιορισμένος» και ότι θα πρέπει να ενωθούν με τους πολίτες «το συντομότερο δυνατό».

Έφτασαν τους 2.571 οι νεκροί

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.571 ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

