Ένα ασυγκράτητο κύμα οργής κατακλύζει το Ιράν, μετά την δολοφονία της Μάχσα Αμινί. Από τις 16 Σεπτεμβρίου οι διαδηλώσεις δεν λένε να κοπάσουν και το καθεστώς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιδείξει «καμία επιείκεια». Ακτιβιστές μάλιστα αναφέρουν ότι την Παρασκευή (28.10.2022) οι δυνάμεις ασφαλείας στοχοθέτησαν ένα νοσοκομείο και μια φοιτητική εστία.

Σαράντα τρεις ημέρες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης κοπέλας που πέθανε αφού ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου μετά την σύλληψή της από την «Αστυνομία Ηθών» στην Τεχεράνη γιατί δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα, οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Στο αρχικό σύνθημα «γυναίκες, ζωή, ελευθερία» προστέθηκαν στη συνέχεια σλόγκαν που στρέφονται ευθέως εναντίον του καθεστώτος.

«Θάνατος στον δικτάτορα» φώναζαν σήμερα (28.10.2022) οι διαδηλωτές σε μια τελετή για τη λήξη του 40ήμερου πένθους για έναν δικό τους στο Ντιβανταρέχ, στην επαρχία του ιρανικού Κουρδιστάν, απ’ όπου καταγόταν η 22χρονη Μαχσά Αμινί. Ο Μοχσέν Μοχαμαντί, 28 ετών, πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου αφού την προηγούμενη ημέρα χτυπήθηκε από σφαίρα των δυνάμεων ασφαλείας, σε μια διαδήλωση που οργανώθηκε στην πόλη αυτήν. Άφησε την τελευταία του πνοή αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κοουσάρ της Σαναντάτζ, της πρωτεύουσας του Κουρδιστάν.

Το βράδυ της Παρασκευής οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον δεκάδων διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο ίδιο νοσοκομείο για να «προστατεύσουν» έναν τραυματισμένο διαδηλωτή, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα συλλαμβανόταν. Σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, που εδρεύει στη Νορβηγία, «οι δυνάμεις καταστολής άνοιξαν πυρ εναντίον των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Κοουσάρ για να προστατεύσουν τον Ασκάν Μρουάτι».

Δείτε βίντεο:

«Οι δυνάμεις προσπαθούν να συλλάβουν τον τραυματισμένο Ασκάν Μρουάτι», πρόσθεσε, αναρτώντας τη φωτογραφία ενός διαδηλωτή, ξαπλωμένου σε ένα φορείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις ασφαλείας στη συνέχεια πυροβόλησαν και εναντίον «μιας εστίας φοιτητών ιατρικής» που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει δεκάδες αστυνομικούς να φτάνουν με μοτοσικλέτες και να ανοίγουν πυρ εναντίον της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Κουρδιστάν.

Πολλοί φοιτητές διαδήλωσαν σήμερα σε διάφορες πόλεις του Ιράν, όπως στην Τεχεράνη, την Κερμάν και την Κερμανσάχ.

Δείτε βίντεο:

October 29 – Kamyaran, western #Iran

High school students protesting and chanting:

"Basij & IRGC members! You are our ISIS!"#IranRevolution#آزادی_آزادی_آزادی pic.twitter.com/EprK6qW8ac — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) October 29, 2022

Students today are attacking security forces at Ahvaz University of Medical Sciences. #MahsaAmini #Iran pic.twitter.com/zgt6EaYcR0 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 29, 2022

Η Hengaw ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν εναντίον των φοιτητών στην Κερμανσάχ και ότι δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) υποστηρίζει ότι από την καταστολή των διαδηλώσεων με αφορμή τον θάνατο της Αμινί έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 160 άνθρωποι. Άλλοι 93 σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές διαδηλώσεις, στην πόλη Ζαχεντάν της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, με αφορμή τον βιασμό ενός κοριτσιού από έναν αστυνομικό.

Δείτε βίντεο:

October 28; protests are ongoing in Zahedan, Sistan-Baluchestan.

Islamic Republic’s security forces have already opened fire on protesters in Mazari St.

Video shows chants of “Death to Khamenei” by protesters.#MahsaAminipic.twitter.com/ehgxxMdk0B — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 28, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ