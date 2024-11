Ιράν: Νέα επίδειξη δύναμης από τους Φρουρούς της Επανάστασης με τούνελ γεμάτα βαλλιστικούς πυραύλους

Σε νέα επίδειξη δύναμης προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα και στα οποία απεικονίζονται υπόγεια τούνελ γεμάτα βαλλιστικούς πυραύλους.

Κατά τον Διοικητή των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, υπάρχουν λίγες πόλεις στο Ιράν που δεν διαθέτουν ακόμη και 3 ή 4 υπόγειες βάσεις πυραύλων.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης οι «υπόγειες πόλεις» με τις αποθήκες πυραύλων βρίσκονται σε βάθος 500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, ώστε να είναι θεωρητικά ασφαλείς ακόμη και από επίθεση διατρητικών βομβών.

«Ο αριθμός των υπόγειων βάσεων πυραύλων μας είναι τόσο μεγάλος που αν εντοπιστούν, ο εχθρός δεν θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Αυτό που βλέπετε είναι σαν την κορυφή ενός παγόβουνου», είπε ο Χατζιζαντέχ.

Commander of IRGC aerospace Hajizadeh:



There are few cities in Iran that do not have an underground missile base. The missile cities of Iran are 500 meters underground.



The number of our missile cities are so large that if they are detected, the enemy will not be able to… pic.twitter.com/o7K5drKhws