Ιράν: Νεκρός και ο ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ, Εσμαίλ Αχμάντι

Συνεχίζονται οι στοχευμένες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, με ένα από τα χτυπήματα να βρίσκει και να εξουδετερώνει και τον ανώτερο αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ, Εσμαίλ Αχμάντι.

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ήταν ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της παραστρατιωτικής οργάνωσης του Ιράν, Μπασίτζ. Στην συγκεκριμένη επίθεση σκοτώθηκε και ο αναπληρωτής διοικητής, Γολαμρεζά Σουλεϊμανί.

Ο Εσμαίλ Αχμάντι θεωρούνταν μια εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα στη στρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, που υπηρετούσε και ως αναπληρωτής διοικητής σε έναν από τους βασικούς κλάδους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η δολοφονία του έρχεται λίγες ώρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου του, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί.