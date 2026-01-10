Συμβαίνει τώρα:
Ιράν: Νύχτα λαϊκού ξεσηκωμού με το θεοκρατικό καθεστώς να εντείνει την καταστολή – «Τελειώνει ο μακρύς εφιάλτης» το νέο μήνυμα Τραμπ

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν - Νέα βίντεο δείχνουν μεγάλες διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες πόλεις, όπως τις Ραστ, Ταμπρίζ, Σιράζ και Κερμάν
Καπνός από φωτιά σε τζαμί της Τεχεράνης, μπροστά από πλήθος συγκεντρωμένων αντικαθεστωτικών διαδηλωτών
Καπνός από φωτιά σε τζαμί της Τεχεράνης, μπροστά από πλήθος συγκεντρωμένων αντικαθεστωτικών διαδηλωτών / REUTERS

Κορυφώνεται η εξέγερση στο Ιράν από πολίτες που επιθυμούν να τερματίσουν τα 47 χρόνια του στυγνού θεοκρατικού καθεστώτος στη χώρα. Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά που ανοίγουν οι Φρουροί της Επανάστασης, σκληραίνοντας την καταστολή για να ανακόψουν το συνεχώς διογκούμενο κύμα λαϊκής αντίδρασης. «Τελειώνει ο μακρύς εφιάλτης», το νέο μήνυμα που στέλνεται από τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει σενάρια στρατιωτικής εμπλοκής.

Οι αρχές του Ιράν άφησαν χθες (10.01.2026) να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) να αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών θεοκρατικό σύστημα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε : «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

 

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

 

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

 

Ένας γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι από τις 9 Ιανουαρίου, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που έχουν τραυματιστεί έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Μερικοί έχουν ξυλοκοπηθεί άσχημα, έχουν τραύματα στο κεφάλι σπασμένα πόδια και χέρια, καθώς και βαθιές αμυχές.

Τουλάχιστον 20 άτομα που είχαν διακομιστεί σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πραγματικά πυρά, ενώ πέντε εκ των οποίων αργότερα πέθαναν.

 

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δυτικό Ιράν με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters τηλεφωνικά είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί και άνοιξαν πυρ στην περιοχή από την οποία μιλούσε ο ίδιος, αρνούμενος να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

 

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραξιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν κοντά στην Τεχεράνη.

«Ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει»

Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό έστειλε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει».

«Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον Ντόναλντ Τραμπ και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ”Make Iran Great Again” (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία.

Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

 

Τραμπ: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη

Νωρίτερα, μέσα από μήνυμά του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μία άλλη ανάρτηση του γερουσιαστή Γκράχαμ, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι η «βαρβαρότητα» εναντίον των Ιρανών «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Συγκεκριμένα, ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα όταν πρόκειται να αντισταθεί στους Ιρανούς Αγιατολάχ και τους θρησκευτικούς ναζιστές υπηρέτες του, και να υποστηρίξει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται για μία καλύτερη ζωή».

«Προς την ηγεσία του καθεστώτος: η βιαιότητά σας εναντίον του μεγάλου λαού του Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητη. Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», πρόσθεσε.

