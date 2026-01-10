Ιράν: Νύχτα λαϊκού ξεσηκωμού με το θεοκρατικό καθεστώς να εντείνει την καταστολή – «Τελειώνει ο μακρύς εφιάλτης» το νέο μήνυμα Τραμπ

Κορυφώνεται η εξέγερση στο Ιράν από πολίτες που επιθυμούν να τερματίσουν τα 47 χρόνια του στυγνού θεοκρατικού καθεστώτος στη χώρα. Δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρά που ανοίγουν οι Φρουροί της Επανάστασης, σκληραίνοντας την καταστολή για να ανακόψουν το συνεχώς διογκούμενο κύμα λαϊκής αντίδρασης. «Τελειώνει ο μακρύς εφιάλτης», το νέο μήνυμα που στέλνεται από τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει σενάρια στρατιωτικής εμπλοκής.

Οι αρχές του Ιράν άφησαν χθες (10.01.2026) να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) να αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες και να δεσμεύονται να διαφυλάξουν το κυβερνών θεοκρατικό σύστημα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει τις τελευταίες ημέρες, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε : «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Donald J. Trump Truth Social Post 01:27 AM EST 01.10.26 pic.twitter.com/LEF6P8Zp9v — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 10, 2026

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

TEHRAN IS LIT: WOMEN BURN HIJABS, REGIME SITES TORCHED



Iran on fire…literally.



Women are burning their hijabs in the streets.



Protesters are torching regime cars, mosques, even homes tied to security forces.



Source: @warsurveillance pic.twitter.com/y52mxXO1y1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2026

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

This is the true Iran! While Western countries are preoccupied with political correctness and avoiding hurting anyone’s feelings, the people of Iran, exhausted by Islam, are setting mosques on fire! #IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/EkcWfSmNTv — Persian God (@RealPersianGod) January 9, 2026

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη του προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

BREAKING: Protests in Iran are only intensifying as thousands flood the streets. pic.twitter.com/YbcORBJZWD — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 10, 2026

Ένας γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι από τις 9 Ιανουαρίου, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που έχουν τραυματιστεί έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Μερικοί έχουν ξυλοκοπηθεί άσχημα, έχουν τραύματα στο κεφάλι σπασμένα πόδια και χέρια, καθώς και βαθιές αμυχές.

Τουλάχιστον 20 άτομα που είχαν διακομιστεί σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πραγματικά πυρά, ενώ πέντε εκ των οποίων αργότερα πέθαναν.

IRAN CUT THE POWER, BUT THE PEOPLE LIT UP THE NIGHT ANYWAY



The regime shut off electricity in parts of Tehran to try and snuff out massive protests.



So what did the protesters do? They lit up the streets with their phone flashlights, turning the darkness into a display of… pic.twitter.com/qYVr2EegKc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2026

Ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δυτικό Ιράν με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters τηλεφωνικά είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί και άνοιξαν πυρ στην περιοχή από την οποία μιλούσε ο ίδιος, αρνούμενος να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

January 10, 2026, Saturday evening in Tehran, Iran, and the protests are massive. pic.twitter.com/bcNd432nO9 — (((Tendar))) (@Tendar) January 10, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραξιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν κοντά στην Τεχεράνη.

«Ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει»

Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό έστειλε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τους σύντομα θα τελειώσει».

«Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον Ντόναλντ Τραμπ και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει ”Make Iran Great Again” (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία.

Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close. Your bravery and determination to end your oppression has been noticed by @POTUS and all who love freedom.



When President Trump says Make Iran Great Again, it means the protestors in Iran must prevail over… https://t.co/CapdTrbGhk — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026

Τραμπ: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη

Νωρίτερα, μέσα από μήνυμά του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μία άλλη ανάρτηση του γερουσιαστή Γκράχαμ, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι η «βαρβαρότητα» εναντίον των Ιρανών «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Συγκεκριμένα, ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα όταν πρόκειται να αντισταθεί στους Ιρανούς Αγιατολάχ και τους θρησκευτικούς ναζιστές υπηρέτες του, και να υποστηρίξει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται για μία καλύτερη ζωή».

«Προς την ηγεσία του καθεστώτος: η βιαιότητά σας εναντίον του μεγάλου λαού του Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητη. Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», πρόσθεσε.