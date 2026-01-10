Τραμπ: Οι ΗΠΑ «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς να αποκτήσουν ελευθερία «όπως ποτέ άλλοτε»

Το Ιράν «κοιτάζει την ελευθερία» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο (10.01.2026), καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσφέρει υποστήριξη.

«Οι Ιρανοί ατενίζουν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ιράν!!!»

Το Ιράν έχει βιώσει κύματα διαμαρτυριών από τα τέλη Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω της απότομης πτώσης της αξίας του ιρανικού ριάλ και της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου κοντά στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης και αργότερα επεκτάθηκαν σε αρκετές πόλεις.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται «σε μεγάλο πρόβλημα» καθώς οι αναταραχές κλιμακώνονται, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προειδοποιεί τις αρχές να μην χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία εναντίον διαδηλωτών.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας και η δικαστική εξουσία «δεν θα δείξουν καμία ανοχή απέναντι στους σαμποτέρ».

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξετάζουν πώς να υλοποιήσουν τις πρόσφατες αυξημένες απειλές του Προέδρου Τραμπ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που ενδέχεται να στοχοποιηθούν, δήλωσαν πηγές στην Wall Street Journal.

Μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιδρομή σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους είναι μια επιλογή που εξετάζεται — αν και η Ουάσινγκτον δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση για ένα σχέδιο δράσης. Ωστόσο, δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό για πιθανή επίθεση, ανέφεραν οι πηγές αυτές.

Το Ιράν συλλαμβάνει ξένο κατηγορώντας τον για κατασκοπεία

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα (10.01.2026) το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Σε δήλωσή του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφερε ότι ο εν λόγω υπήκοος δραστηριοποιούνταν μυστικά και ότι κατά την έρευνα των προσωπικών του αντικειμένων και της κρυψώνας του βρέθηκαν έγγραφα που επιβεβαιώνουν την κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Νωρίτερα, η Hanzala, μια ιρανική ομάδα χάκερ, εντόπισε μια σύνδεση μεταξύ ενός ανώτερου αξιωματικού της Μοσάντ, του Mehrdad Rahimi, και των πρόσφατων κινημάτων διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Η ομάδα ισχυρίστηκε ότι το ασφαλές τηλέφωνο του Rahimi είχε παραβιαστεί, εκθέτοντας άτομα που συμμετείχαν σε δίκτυα οργάνωσης των διαμαρτυριών, σημειώνοντας επιπλέον ότι η Hanzala διαθέτει πλέον την πλήρη ταυτότητα όλων των πρακτόρων και ανώτερων αξιωματικών της Μοσάντ στο Ιράν.

Η δήλωση του IRGC δεν έδειξε καμία σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον 65 άτομα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν λόγω της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, αλλά στη συνέχεια στράφηκαν κατά της κυβέρνησης, ζητώντας την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη ανταποκρίθηκε στις αυξανόμενες αναταραχές το Σάββατο απειλώντας τους διαδηλωτές με τη θανατική ποινή. Ισχυρίστηκε ότι 100 «ένοπλοι ταραξίες» είχαν συλληφθεί.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε επίσης τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι «εχθρικών συνωμοσιών», καθώς το καθεστώς, μετά την καταγγελία των αρχών για «τρομοκράτες πράκτορες» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις αναταραχές. Το Σάββατο, η υπηρεσία πληροφοριών της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν αλλοδαπό ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Επίσης το Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, όπου ένας άνδρας έριξε μια σημαία στην ιρανική πρεσβεία.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε αμέσως ένα τμήμα των διαδηλωτών ως «ταραξίες» που υπηρετούν τον Πρόεδρο Τραμπ και προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα ανεχθεί άτομα που προωθούν ξένα συμφέροντα.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων ή των συλλήψεων. Ενώ τα επίσημα στοιχεία παραμένουν άγνωστα, το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA) κατέγραψε διαδηλώσεις σε σχεδόν 300 τοποθεσίες σε 111 πόλεις και σε όλες τις 31 επαρχίες, αναφέροντας τουλάχιστον 50 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, και πάνω από 2.200 συλλήψεις.