Ιράν: Ο τραγικός θάνατος της 23χρονης διαδηλώτριας Ρουμπίνα Αμινιάν – Την πυροβόλησαν στο κεφάλι και δεν επέτρεψαν την ταφή της

Με έναν πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στην πίσω μεριά του κεφαλιού της έπεσε νεκρή μια 23χρονη φοιτήτρια που διαδήλωνε μαζί με χιλιάδες κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια υφασματολογίας και σχεδίου μόδας στο Shariati College της Τεχεράνης, είναι ένα από τα θύματα των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ είναι ένα από τα λίγα θύματα η ταυτότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με την οργάνωση, η 23χρονη σκοτώθηκε την Πέμπτη (8.1.26) αφού αποχώρησε από το κολλέγιο και συμμετείχε σε διαμαρτυρία στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Iran Human Rights, πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα Αμινιάν, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσαν ότι η νεαρή γυναίκα, κουρδικής καταγωγής και με καταγωγή από τη Μαριβάν, πυροβολήθηκε πισώπλατα από κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο κεφάλι.

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

Μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της ταξίδεψε από την Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσει τη σορό της, η οποία – σύμφωνα με την οργάνωση – βρισκόταν ανάμεσα στις σορούς εκατοντάδων νεαρών ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις.

Δεν επέτρεψαν την ταφή της

Όπως καταγγέλλεται, μετά από μεγάλη προσπάθεια, η οικογένεια κατάφερε να παραλάβει τη σορό και να επιστρέψει στην Κερμανσάχ. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν την κατοικία τους και δεν επέτρεψαν την ταφή της 23χρονης.

Η οικογένεια αναγκάστηκε τελικά να θάψει τη σορό της Ρουμπίνα Αμινιάν στην άκρη του δρόμου, μεταξύ της Κερμανσάχ και της γειτονικής πόλης Καμγιαράν, σύμφωνα με την Iran Human Rights.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Ρουμπίνα, Νεζάρ Μινουέι, περιέγραψε την 23χρονη ως «ένα δυνατό και θαρραλέο κορίτσι».

«Δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις ή να αποφασίζεις για εκείνη. Πάλευε για όσα θεωρούσε σωστά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικά της δικαιώματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 500.