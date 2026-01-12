Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράν: Ο τραγικός θάνατος της 23χρονης διαδηλώτριας Ρουμπίνα Αμινιάν – Την πυροβόλησαν στο κεφάλι και δεν επέτρεψαν την ταφή της

Η νεαρή γυναίκα, κουρδικής καταγωγής και με καταγωγή από τη Μαριβάν, πυροβολήθηκε πισώπλατα από κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο κεφάλι
Η Ρουμπίνα Αμινιάν
Η Ρουμπίνα Αμινιάν

Με έναν πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στην πίσω μεριά του κεφαλιού της έπεσε νεκρή μια 23χρονη φοιτήτρια που διαδήλωνε μαζί με χιλιάδες κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια υφασματολογίας και σχεδίου μόδας στο Shariati College της Τεχεράνης, είναι ένα από τα θύματα των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ είναι ένα από τα λίγα θύματα η ταυτότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με την οργάνωση, η 23χρονη σκοτώθηκε την Πέμπτη (8.1.26) αφού αποχώρησε από το κολλέγιο και συμμετείχε σε διαμαρτυρία στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Iran Human Rights, πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα Αμινιάν, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσαν ότι η νεαρή γυναίκα, κουρδικής καταγωγής και με καταγωγή από τη Μαριβάν, πυροβολήθηκε πισώπλατα από κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο κεφάλι.

Μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της ταξίδεψε από την Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσει τη σορό της, η οποία – σύμφωνα με την οργάνωση – βρισκόταν ανάμεσα στις σορούς εκατοντάδων νεαρών ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις.

Δεν επέτρεψαν την ταφή της

Όπως καταγγέλλεται, μετά από μεγάλη προσπάθεια, η οικογένεια κατάφερε να παραλάβει τη σορό και να επιστρέψει στην Κερμανσάχ. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν την κατοικία τους και δεν επέτρεψαν την ταφή της 23χρονης.

Η οικογένεια αναγκάστηκε τελικά να θάψει τη σορό της Ρουμπίνα Αμινιάν στην άκρη του δρόμου, μεταξύ της Κερμανσάχ και της γειτονικής πόλης Καμγιαράν, σύμφωνα με την Iran Human Rights.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Ρουμπίνα, Νεζάρ Μινουέι, περιέγραψε την 23χρονη ως «ένα δυνατό και θαρραλέο κορίτσι».

«Δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις ή να αποφασίζεις για εκείνη. Πάλευε για όσα θεωρούσε σωστά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικά της δικαιώματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 500.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
149
92
74
70
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στην οποία αυτοαποκαλείται «προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας»
Η ανάρτηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ δημοσιεύτηκε λίγες μέρες μετά από μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο
Ντόναλντ Τραμπ
Θρίλερ στην Κύπρο: «Μυστηριώδης» θάνατος στη ρωσική Πρεσβεία και εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία
Οι έρευνες απαγορεύτηκαν στις κυπριακές αρχές από την ρωσική Πρεσβεία, αφού κάνουν λόγο για αυτοχειρία, ενώ αναζητείται και ισχυρό πρώην μέλος της Uralkali, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή εμπλοκή γεωπολιτικών συμφερόντων στην Κύπρο
Αστυνομία της Κύπρου 14
Την «όρεξη» του Τραμπ για τη Γροιλανδία θέλουν να κόψουν Γερμανία και Βρετανία στέλνοντας δυνάμεις του ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 9 Ιανουαρίου πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει σταθερά στο στόχαστρό του τη Γροιλανδία
Η Κούβα απαντά στις απειλές Τραμπ: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος»
«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», ξεκαθαρίζει ο Κουβανός πρόεδρος, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ
Η σημαία της Κούβας
Newsit logo
Newsit logo