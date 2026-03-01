Κόσμος

Ιράν: Οι 3 διάδοχοι του δολοφονημένου Αλί Χαμενεΐ – Ο Πεζεσκιάν, ο σκληροπυρηνικός και ο νομικός

Η διαδικασία διαδοχής στο Ιράν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
Ο Ιρανός Πρόεδρος, Masoud Pezeshkian
Ο Ιρανός Πρόεδρος, Masoud Pezeshkian / West Asia News Agency / REUTERS

Ο Πρόεδρος του Ιράν και δύο αξιωματούχοι θα ηγηθούν της μεταβατικής εξουσίας μετά τον θάνατο του επί 47 χρόνια ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με κρατική τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, τη μεταβατική διοίκηση στη θέση του Αλί Χαμενεΐ αναλαμβάνουν ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο σκληροπυρηνικός επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας από τους νομικούς του Συμβουλίου των Φρουρών.

Η διαδικασία διαδοχής στο Ιράν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς η Τεχεράνη προσπαθεί να διαχειριστεί το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε με τη δολοφονία Χαμενεΐ.

