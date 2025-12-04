Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο – Ναυτικές ασκήσεις ως προειδοποίηση προς τα αμερικανικά πλοία

Το Ιράν ανεβάζει εκ νέου τους τόνους απέναντι στις ΗΠΑ σε μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την Πέμπτη (04.12.2025), οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν σειρά στρατιωτικών ασκήσεων στον Κόλπο, συνοδευόμενες από άμεσες προειδοποιήσεις προς τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα σαφές πολιτικό και στρατιωτικό μήνυμα του Ιράν προς τις ΗΠΑ, πέντε μήνες μετά τη μετωπική σύγκρουση με το Ισραήλ που αποσταθεροποίησε εκ νέου την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι ασκήσεις προβάλλουν «το πνεύμα θυσίας και αντίστασης» των ναυτικών δυνάμεων του IRGC, οι οποίες είναι επιφορτισμένες να αντιμετωπίσουν «κάθε πιθανή απειλή» μετά τον πόλεμο. Οι ιρανικές μονάδες φέρεται να απέστειλαν «αυστηρά μηνύματα» στα αμερικανικά πλοία, χωρίς να διευκρινιστεί το περιεχόμενό τους. Η Ουάσιγκτον δεν προέβη σε σχόλιο.

Τεχνολογική αναβάθμιση και προειδοποίηση για το Στενό του Ορμούζ

Η Τεχεράνη αναφέρει ότι ανέπτυξε νέα συστήματα αεράμυνας, ικανά να εντοπίζουν εναέριους και θαλάσσιους στόχους με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Η επίδειξη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου το Στενό του Ορμούζ —από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου— παραμένει επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο υπαρχηγός των Φρουρών, Αλί Φανταβί, δήλωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τον ρόλο του Στενού του Ορμούζ» και ότι το Ιράν θα προστατεύσει τη στρατηγική αυτή δίοδο «με κάθε κόστος». Παράλληλα χαρακτήρισε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «τους βασικούς παράγοντες της παγκόσμιας ανασφάλειας», υπογραμμίζοντας ότι ο Περσικός Κόλπος αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα εκρηκτικό σκηνικό μετά τον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ

Οι επιδείξεις ισχύος του Ιράν έρχονται σε μια περίοδο ακόμη εύθραυστης ισορροπίας. Η αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου είχε προκαλέσει δώδεκα ημέρες απευθείας αντιπαράθεσης, στη διάρκεια των οποίων οι ΗΠΑ έπληξαν τρεις σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε περίπου χίλιους ανθρώπους, μεταξύ τους και ανώτερα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις drone και πυραύλων, αφήνοντας επίσης δεκάδες νεκρούς. Οι Φρουροί, που έχουν επανειλημμένα καταλάβει ξένα δεξαμενόπλοια κατηγορώντας τα για λαθρεμπόριο καυσίμων, έχουν έκτοτε πολλαπλασιάσει τις ενέργειες αποτροπής.

Σε έναν Κόλπο όπου κάθε επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη κρίση, οι νέες ασκήσεις της Τεχεράνης υπενθυμίζουν ότι η στρατηγική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και των συμμάχων τους παραμένει σε κατάσταση μόνιμης έντασης.