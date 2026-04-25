Ιράν: «Οι ΗΠΑ έχουν “βουλιάξει” στον πόλεμο, ψάχνουν να σώσουν τα προσχήματα» – «Θρίλερ» με τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

Στον «αέρα» παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν θα υπάρξουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, τουλάχιστον ήμερα (25.04.2026)

Και ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν για το Πακιστάν, εκπρόσωπος του υπουργείου του Ιράν εκτίμησε πως οι ΗΠΑ έχουν «βυθιστεί» στον πόλεμο και πασχίζουν να βγουν από αυτόν, θέλοντας όμως να κρατήσουν τα προσχήματα.

«Η στρατιωτική ισχύς μας είναι σήμερα μια κυρίαρχη δύναμη και ο εχθρός ψάχνει κάποιον τρόπο για να βγει από το τέλμα του πολέμου, στο οποίο έχει βουλιάξει, σώζοντας τα προσχήματα», υποστήριξε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με το πρακτορείο INSA.

Η ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν και φέρεται πως έχει ενημερώσει τους Πακιστανούς αξιωματούχους για τις «κόκκινες» γραμμές της και τις απαιτήσεις της για τον τερματισμό του πολέμου.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ και η αμερικανική αντιπροσωπεία, μεταξύ αυτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ώστε επίσης να συνομιλήσουν με την πακιστανική πλευρά για πιθανό σχέδιο τερματισμού του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως ο α’ γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ (στις οποίες συμμετείχε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς) δεν απέδωσε καρπούς αν και βρίσκεται σε ισχύ κατάπαυση εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Αν και επίσης έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στον Λίβανο, η κατάσταση στην περιοχή «μυρίζει μπαρούτι» μιας και έχουν υπάρξει δεκάδες επιθέσεις, με αρκετούς τραυματίες, νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.