Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε σήμερα πως απετράπη προσπάθεια των ΗΠΑ να «κλέψουν» πετρέλαιο στη Θάλασσα του Ομάν, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί πότε έλαβε χώρα το συμβάν.

Πιο συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως ένα από τα ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και ένα αμερικανικό πλοίο, το οποίο έφυγε από το σημείο, ήρθαν σε αντιπαράθεση για αυτό το λόγο και ανέφερε, μάλιστα, ότι πλάνα από το συμβάν θα μεταδοθούν σύντομα. Ούτε η κρατική τηλεόραση ούτε το Mehr ανέφεραν πότε έλαβε χώρα το συμβάν, όμως το Mehr το χαρακτήρισε «πρόσφατο».

#Iran state TV claims that the #IRGC foiled an attempt by #USA to ‘steal’ an Iranian oil in the sea of #Oman. No detail of when this took place but they say it was recent. State tv says they will release footage of the incident shortly.