Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ παραδέχθηκε ότι το Ιράν κατάσχεσε το πετρέλαιο από τα δύο ελληνικά τάνκερ. Μάλιστα, ο θρησκευτικός ηγέτης της Τεχεράνης έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στις 27 Μαΐου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter για την επιχείρηση της βίαιης κατάληψης των δύο ελληνικών τάνκερ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Χαμενεΐ παραδέχθηκε την πειρατεία, αναφέροντας: «Έκλεψαν το πετρέλαιο του Ιράν ανοικτά των ακτών της Ελλάδας και μετά γενναίοι Ιρανοί απάντησαν και κατάσχεσαν τα πετρελαιοφόρα του εχθρού».

«Ποιος είναι ο κλέφτης; Εσείς, που κλέψατε το πετρέλαιό μας, ή εμείς που το πήραμε πίσω;», είναι ένα ακόμη αντιφατικό μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στα δύο ελληνικά τάνκερ στις 27 Μαΐου.

Μάλιστα, ο Χαμενεΐ, στη διάρκεια ομιλίας του με αφορμή την επέτειο του θανάτου του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, επέμεινε:

«Ποιος είναι ο πειρατής; Το να παίρνεις πίσω κλεμμένη περιουσία δεν αποκαλείται κλοπή».

Δείτε την ανάρτηση Χαμενεΐ και το βίντεο ντοκουμέντο:

They stole Iran’s oil on the coast of #Greece, then brave Iranians retaliated and confiscated the enemy’s oil tankers. But in the mainstream media’s propaganda, Iran is accused of theft. Who’s the thief? You who stole our oil or us who took it back? pic.twitter.com/KqXFlJcwKW