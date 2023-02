Χαρακτηριστικά χιονοστιβάδας παίρνουν στο Ιράν οι δηλητηριάσεις μαθητριών με «άγνωστους» δράστες μεν, πλην όμως με προφανή στόχο: να καταπνίξουν το φρόνημα των νεαρών κοριτσιών που άρχισαν να αμφισβητούν τα μέχρι τώρα δεδομένα στην ισαλμική χώρα.

Κάποιοι θεωρούν πως οι δράστες των επιθέσεων με θύματα μαθήτριες στο Ιράν είναι κάποιοι «φανατικοί» που θέλουν να απομακρύνουν τα κορίτσια από την εκπαίδευση. Άλλοι όμως «δείχνουν» το καθεστώς, υποστηρίζοντας πως τα θύματα των επιθέσεων πήραν μέρος στις διαδηλώσεις που συντάραξαν τη χώρα, μετά τον μαρτυρικό θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια αστυνομικών, επειδή δεν φορούσε «σωστά» την μαντίλα της.

Η μυστηριώδης υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών που συγκλονίζει εδώ και μερικές εβδομάδες το Ιράν, πήρε νέες διαστάσεις σήμερα αφού δεκάδες νεαρά κορίτσια χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Περίπου 35 μαθήτριες του λυκείου θηλέων Χαγιάμ, στην Παρντίς, μια κωμόπολη στην επαρχία της Τεχεράνης, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού αισθάνθηκαν αδιαθεσία σήμερα το πρωί, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Η κατάστασή τους δεν θεωρείται ανησυχητική. Τα κορίτσια ανέπνευσαν μια άγνωστη ουσία μέσα στο σχολείο τους.

Οι μαζικές δηλητηριάσεις ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου, όταν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κορίτσια ηλικίας περίπου 10 ετών ανέπνευσαν μυστηριώδη αέρια στα σχολεία τους, στην ιερή πόλη Κομ. Ορισμένα από τα παιδιά χρειάστηκαν βραχεία νοσηλεία.

Οι δηλητηριάσεις προκαλούνται από «ορισμένα πρόσωπα» τα οποία επιδιώκουν «να κλείσουν όλα τα σχολεία και ιδίως τα σχολεία θηλέων», υποστήριξε την Κυριακή ο υπουργός Υγείας. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούν «χημικές ουσίες διαθέσιμες στην αγορά», πρόσθεσε, αποκλείοντας την πιθανότητα να χρησιμοποιούνται «στρατιωτικά» υλικά.

Awful scenes at Khayyam Girls High School showing aftermath of what is thought to be a poisonous gas explosive being thrown into the school yard in #Iran . As with past acid attacks, regime extremists want to punish these girls for protesting. #MahsaAmini pic.twitter.com/9j0vScI74I

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στη χώρα, με κάποιους να καταγγέλλουν τη σιγή των αρχών μολονότι αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που στοχοθετήθηκαν. Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Αχμαντρεζά Ραντάν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπόπτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως για να συζητήσει αυτήν την υπόθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Παιδείας, Πληροφοριών και Υγείας.

Ακτιβιστές παραλλήλισαν τους δράστες των επιθέσεων με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν και τους τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στη Δυτική Αφρική, που αντιτίθενται στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Ο βουλευτής της Κομ, Αχμάντ Αμιρί Φαραχανί, τις χαρακτήρισε «παράλογες» και διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι της ιερής πόλης είναι «υπέρ της εκπαίδευσης των γυναικών».

Πάντως δεν λείπουν και εκείνοι – όπως η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ – που υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις γίνονται εναντίον μαθητριών που έχουν πάρει μέρος στις πρόσφατες διαδηλώσεις, μετά τον φόνο της Μαχσά Αμινί:

I call on international media to pay attention to this tragedy in Iran;.

Iranians are shocked.

After Anti-forced hijab protest in Iran and anti regime uprising, Now hundreds of school girls are being poisoned in Iran to stop them from protesting, Iranian deputy minister admits.… https://t.co/UoQBc92HgL